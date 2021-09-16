Лидеры стран ОДКБ договорились укреплять внешние рубежи

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ОДКБ сегодня на саммите в Душанбе договорились укреплять внешние рубежи. Об этом сегодня на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал, что на заседании в узком составе стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги деятельности ОДКБ в межссессионный период.

"Важное место в дискуссии занял вопрос, связанный с крайне сложной ситуацией в Афганистане", - рассказал Президент Таджикистана.

/Будет дополнено/.-0-