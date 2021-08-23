Лидеры стран ОДКБ сегодня проведут видеосаммит по Афганистану

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященная ситуации в Афганистане, состоится 23 августа в режиме видеоконференции, информирует официальный сайт организации, активным участником которой является и Беларусь, сообщает БЕЛТА."23 августа в режиме видеоконференции запланировано проведение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия пройдет под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона", - говорится в сообщении.Ранее, 16 августа, был опубликован комментарий генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане. "Стремительное наступление движения "Талибан", переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - отмечалось в нем.В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.Как заявлял Станислав Зась, в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республики Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами. Вместе с тем на тот момент заявлялось о полном контроле таджикскими силовыми структурами обстановки на границе с Афганистаном и отсутствии необходимости в задействовании механизмов ОДКБ.Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.Ожидается, что ситуация вокруг Афганистана также будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Таджикистана - городе Душанбе.Совет коллективной безопасности в соответствии со статьей 13 Устава ОДКБ является высшим органом организации. Совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей. В состав Совета входят главы государств-членов. В заседаниях Совета могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь организации, полномочные представители государств - членов при организации и приглашенные лица.-0-