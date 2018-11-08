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Лидеры стран ОДКБ высказались за сохранение ДРСМД

Политика 08.11.2018 | 19:26
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8 ноября, Астана /БЕЛТА - ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД. Соответствующее решение отражено в подписанной декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

"Подтверждая приверженность принципу равной и неделимой безопасности, выражаем озабоченность сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с заявлениями представителей США о намерении выйти из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности данного соглашения", - отмечается в документе.

Участники саммита также договорились увеличивать взаимные поставки оружия, говорится в подписанной декларации. "Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно-технического сотрудничества", - говорится в документе.

Страны ОДКБ считают, что вклад организации в укрепление международной безопасности растет, она может достойно участвовать в миротворческой деятельности ООН. Главы государств-членов отметили "растущий вклад организации в укрепление международной и региональной безопасности, углубляющееся взаимопонимание между государствами-членами, дальнейшую активизацию конструктивного союзнического взаимодействия между ними по всем направлениям деятельности".

"Большое внимание уделяем совершенствованию действующей в рамках ОДКБ системы реагирования на кризисные ситуации. Поддерживаем последовательную работу по созданию прочных правовых и организационных основ системы, наделяющей ОДКБ способностью вносить достойный вклад в международную миротворческую деятельность", - отмечается в документе. При этом лидеры стран организации отметили "представленные в ООН предложения по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворческой деятельности ООН".

По мнению президентов стран организации, "повышение потенциала ОДКБ приобретает особое значение в нынешних условиях, требующих дополнительных политических усилий в интересах укрепления стратегической стабильности и восстановления атмосферы доверия в межгосударственных отношениях с целью решения актуальных международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права". "Подтверждаем нашу решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств-членов и обеспечивать достижение целей организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития наших стран", - заявили лидеры.

Главы государств также подчеркнули "необходимость укрепления центральной роли ООН в международных делах и главную ответственность ее Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности".

Отдельно главы государств высказались по поводу предстоящего в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обозначив намерение "предпринять совместные действия по подготовке к празднованию".

Лидеры стран ОДКБ уверены, что ситуацию в Афганистане нужно урегулировать исключительно мирными средствами. "Выступаем за урегулирование ситуации в Афганистане исключительно мирными средствами - путем скорейшего запуска межафганского диалога с привлечением пользующихся широкой поддержкой международных площадок при приоритетной роли московского формата консультаций по Афганистану", - отмечается в декларации.

Государства - члены организации выступили за предметный диалог с Европой и Америкой ради построения единого и неделимого пространства безопасности. "Выступаем за предметный диалог всех стран евроатлантического и евразийского пространства о совместных усилиях по формированию условий для построения единого и неделимого пространства безопасности, свободного от разделительных линий", - говорится в документе.

Лидеры также отметили свою приверженность консолидации усилий организации в борьбе против современных вызовов и угроз и выразили готовность укреплять региональные оперативно-профилактические операции по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наемничеству.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ заявили о своем твердом намерении способствовать дальнейшему совершенствованию многоплановой деятельности организации. Главы государств выразили признательность Казахстану за успешное председательство в ОДКБ в 2018 году, а также заявили об уверенности в том, что предстоящее в 2019 году председательство Кыргызстана в ОДКБ будет результативным.-0-

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ОДКБ, саммиты
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