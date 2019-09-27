Лидирующая роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми отмечена на полях Генассамблеи ООН

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке на полях общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 сентября провел Пятую министерскую встречу Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. Координатором встречи выступает Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Участники мероприятия отметили лидирующую роль Беларуси по борьбе с торговлей людьми на международной арене, выразили признательность за консолидацию Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми (ИКАТ). Выступавшие проинформировали о выполнении Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми, принятого по инициативе Беларуси в 2010 году. Были обозначены подпитывающие торговлю людьми новые вызовы и угрозы, среди которых названы нелегальная миграция, торговля наркотиками, развитие технологий, использование социальных сетей. Основное внимание было акцентировано на необходимости защиты жертв торговли людьми и недопущении их ревиктимизации и криминализации. Превентивная работа, направленная на ликвидацию основных предпосылок этого социального зла, должна оставаться в центре внимания. Участники встречи подтвердили важность укрепления партнерства всех заинтересованных по противодействию торговле людьми.

Фото МИД

Министр иностранных дел Беларуси призвал членов Группы поддержать резолюцию "Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми", которую Беларусь планирует внести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН в этом году.

По итогам министерской встречи принята декларация, которая будет распространена в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, министры иностранных дел и представители руководства внешнеполитических ведомств государств - членов Группы друзей, а также ряд международных организаций, входящих в ИКАТ: Управление ООН по наркотикам и преступности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, "ООН-Женщины", Программа развития ООН, Международная организация по миграции, Международная организация труда. Почетным гостем выступил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Группа друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, является неформальным и добровольным объединением государств - членов ООН, которое создано по инициативе Беларуси в 2010 году в целях содействия активизации и укреплению международных усилий по борьбе с торговлей людьми. В настоящее время в состав группы входят 23 государства, представляющие все регионы мира.-0-