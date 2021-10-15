Лискович: сегодня от позиции парламентов разных стран зависит консолидация общества

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От позиции парламентов разных стран зависит консолидация общества. Об этом журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Сегодня он принял участие в заседании Парламентской ассамблеи парламентской структуры Центрально-Европейской инициативы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем то, как парламентарии разных стран могут влиять на объединение и консолидацию наших инициатив для того, чтобы экономика в целом и отдельные проекты стран развивались и укреплялись. И нужно отметить, что именно сегодня от позиции парламентов разных стран зависит консолидация нашего общества, - сказал Виктор Лискович. - Мы в рамках этой ассамблеи можем разрабатывать такие пути и решения, которые будут помогать развиваться обществу, жить в мире и согласии".

По словам сенатора, сегодня объединение насчитывает 18 государств Восточной и Центральной Европы. "Это большое и значимое объединение, которое присутствует и в Организации Объединенных Наций. И не использовать его возможности, конечно же, Беларусь не может, - добавил он. - Мы за конструктивный подход в решении любых вопросов - будь то гуманитарная деятельность, экономическая или политическая. Санкционные действия никогда не заканчиваются пользой для какого-то государства. Наоборот, наша позиция такова, что нужно сегодня находить конструктивные решения для того, чтобы мы двигались вперед".-0-