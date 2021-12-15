Любецкая: позиция Конституционного суда по введению против Беларуси санкций - правовой прецедент

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовая позиция Конституционного суда по введению против Беларуси санкций - правовой прецедент, заявила журналистам член Конституционной комиссии Светлана Любецкая после оглашения решения Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"В целом оценивая это решение и высказывая к нему отношение, следует отметить, что такая правовая позиция - это правовой прецедент. Оценка дана официально, Конституционным судом. С учетом того, что Республика Беларусь является суверенным правовым государством, действует в рамках правового поля, являясь полноправным участником мировой правовой системы, она вправе рассчитывать на соблюдение норм международного права. Об этом сегодня и шла речь на судебном заседании", - сказала Светлана Любецкая.-0-