Любой вызов способен открыть новые возможности для ведения бизнеса - Русак

Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике практически всех стран, отразилась на работе как крупных производителей, так и представителей малого и среднего бизнеса, введение карантинных мер еще более усугубило это положение. Насколько оправданны такие ограничения и как сказываются на работе компаний на текущем этапе сотрудничества, рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА временный поверенный в делах Беларуси в Канаде, советник-посланник Евгений Русак.

- Пандемия оказала негативное влияние на экономику всех стран, независимо от того, насколько жесткие карантинные меры применяются государствами. Но абсолютно очевидно, что в любой точке мира бизнес не может долго находиться на карантине - предприятиям необходимо функционировать, чтобы оставаться на плаву, а персоналу надо кормить семьи. Поэтому в каждой стране, чтобы после завершения пандемии не столкнуться с еще одной, не менее серьезной опасностью - экономической дестабилизацией, бизнес должен работать as usual, естественно, соблюдая необходимые профилактические меры.

В то же время вызовы, связанные с эпидемией, открывают для нас новые возможности (пусть это не прозвучит двусмысленно). К примеру, важным каналом коммуникации в последнее время стали видеоконференции, ведь, несмотря на закрытые границ и географическое расстояние, прямой диалог бизнес-сообществ разных стран является той необходимой составляющей, которая позволит после завершения пандемии перейти к реализации конкретных договоренностей.

В течение последних месяцев вместе с канадскими коллегами был проведен ряд онлайн-мероприятий, посвященных перспективным направлениям взаимодействия между Беларусью и Канадой - сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, поставкам продовольственной продукции на канадский рынок, укреплению связей между малым и средним бизнесом. Буквально две недели назад для канадской и британской аудитории были презентованы возможности сотрудничества с Беларусью в сфере деревообработки на вебинаре, организованном совместно с посольством Беларуси в Великобритании и с белорусскими предприятиями отрасли. Эти мероприятия открыли новую реальность - на каждое из них в одной виртуальной комнате собиралась аудитория представителей белорусских предприятий и канадских бизнесменов из разных регионов от Монреаля до Ванкувера, в среднем 40-50 человек. Участники получили возможность установить контакты прямо на площадке конференции. И как следствие, сейчас обсуждаются вопросы направления в Канаду образцов белорусской продукции.

Беларусь и Канада территориально находятся далеко друг от друга. Поэтому такой формат проведения мероприятий останется актуальным и после стабилизации ситуации и открытия границ.

- Расскажите о спросе на белорусские товары и услуги на рынке Канады в условиях пандемии. Сколько составил белорусский экспорт в страну за январь-апрель этого года и какова его динамика?

- Следует отметить, что Канада - первая западная страна, которая в 2017 году полностью отменила ранее введенные ограничительные меры в отношении Беларуси. Текущий этап двустороннего экономического сотрудничества между странами можно охарактеризовать как обоюдную заинтересованность в выведении отношений на новый уровень. Торговый диалог активизируется.

Важным событием стал Первый белорусско-канадский бизнес-форум, проведенный в Минске в 2018 году. Очередной деловой форум был запланирован на эти дни, поскольку канадская делегация собиралась посетить Беларусь в период проведения международной выставки "Белагро-2020". К сожалению, визит канадских бизнесменов пришлось переносить.

Если говорить о цифрах, то в 2019 году торговый оборот между Беларусью и Канадой составил $43,7 млн с долей белорусского экспорта $16,1 млн и отрицательным сальдо в размере $11,5 млн. Без учета калийных и азотных удобрений экспорт белорусских товаров в Канаду в прошлом году составил $13,7 млн.

В январе-апреле текущего года в Канаду экспортировано белорусской продукции на $3,8 млн, без учета калийных удобрений - $3,6 млн. Существенно увеличились поставки белорусской мебели, устройств на жидких кристаллах, вычислительных машин и столярных изделий. Ряд позиций поставлен в Канаду впервые либо после длительного перерыва. К примеру, на канадский рынок постепенно выходит белорусская сыро-молочная и продовольственная продукция. Объемы поставок пока невелики, но белорусские производители работают над стратегией закрепления на рынке Канады и активизируют контакты с канадскими дистрибьюторами.

Наблюдается положительная динамика и экспорта белорусских услуг. Так, в 2019 году экспорт услуг в Канаду составил $19,8 млн, в первом квартале 2020 года - $6,3 млн (164% к уровню аналогичного периода прошлого года). В экспорте преобладают компьютерные, транспортные и связанные с использованием интеллектуальной собственности услуги.

- Евгений Казимирович, а какие меры предпринимаются посольством для деловых контактов между странами и как вы охарактеризуете текущее положение белорусско-канадских экономических отношений?

- Надо признать существование ряда сдерживающих факторов для белорусских предприятий при ведении бизнеса в Канаде. В первую очередь это высокая степень зависимости состояния канадского рынка от экономики США и импорта из этой страны, а также значительная транспортная составляющая в цене продукции, доставляемой из Беларуси. Но это не значит, что канадский рынок не перспективен для нас - в Канаде имеется спрос на многие белорусские товары, в том числе тракторную технику, минеральные удобрения, высокотехнологичную продукцию, стекловолокно. Несмотря на сходство Беларуси и Канады в части лесистости, запасов древесины и развитости отраслей лесной промышленности, белорусская мебель и фанера являются конкурентоспособными на местном рынке.

Посольство в свою очередь уделяет особое внимание поиску новых направлений взаимодействия, которые позволят товарной номенклатуре разнообразить ассортимент белорусской продукции на канадском рынке. Мы изучаем потенциал увеличения объемов поставок высоко- и среднетехнологичной продукции посредством ее встраивания в технологические цепочки, в особенности в сфере инновационных разработок отраслевого значения, а это сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и другие направления.

Несмотря на замедление темпов роста экономики во всем мире, посольством прилагаются все усилия для выполнения в текущем году доведенных заданий по экспорту, проводится работа, направленная на культивирование у канадской аудитории более комплексного представления о возможностях ведения бизнеса с Беларусью.

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-