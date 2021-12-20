20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения по кадровым назначениям в системе МИД. Об этом по итогам доклада главе государства рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были внесены предложения о некоторых кадровых назначениях в системе МИД на уровне руководства, предложения по назначению руководителей ряда загранучреждений. Все предложения в целом поддержаны", - сказал министр.

По его словам, в ближайшее время уже будут приниматься формализованные конкретные решения. "Для этого необходимо время, потому что требуется запросить агреманы на тех или иных руководителей, провести соответствующие юридические процедуры", - отметил Владимир Макей.-0-