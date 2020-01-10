Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы - эксперт

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко, направленном главам государств Евразийского экономического союза в связи с началом председательства Беларуси в ЕАЭС, содержится ряд важных для дальнейшего развития союза инициатив. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов.

По мнению эксперта, одно из существенных предложений - предоставить Евразийской экономической комиссии полномочия обращаться непосредственно в Суд ЕАЭС. "Второй важный момент - переход на обязательное согласование с ЕЭК любых временных ограничений четырех свобод (перемещения товаров, рабочей силы, услуг и капитала) на национальном уровне, - сказал Станислав Наумов. - Наконец, третий кардинальный момент: заявление о том, что только переход на единую промышленную, агропромышленную политики способен избавить единое экономической пространство от этой самой практики временных ограничений".

Эксперт полагает, что в заявлении правильно подчеркнута необходимость ранее запланированного и согласованного завершения формирования единого транспортного и энергетического рынков. "И тут не стоит бросать в Александра Лукашенко камень на тему стоимости энергоресурсов, это шире и глубже", - заметил руководитель Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.

Кроме того, Станислав Наумов обратил внимание на содержащееся в обращении предложение о формировании единой информационной политики для всех стран ЕАЭС. "Да, это политизация проекта, но она принесет пользу всем упомянутым в послании социально-экономическим программам. Такова современная жизнь", - резюмировал эксперт.-0-