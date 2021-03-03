Лукашенко расставил все точки над "i" по поводу встречи с Путиным - эксперт

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент расставил все точки над "i" по поводу встречи со своим российским коллегой. Так научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант в газете ""СБ. Беларусь сегодня" прокомментировал итоги вчерашнего совещания у главы государства по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что по ряду пунктов, по крайней мере в военно-политической сфере, нас ждет реальное углубление интеграции. Президент говорил о возможном совместном патрулировании воздушного пространства белорусскими и российскими летчиками, что, по сути, снимает вопрос о российской военной базе в Беларуси, который фигурировал некоторое время назад. Он также озвучил наличие ряда серьезных экономических проектов: привлечение "Газпрома" к строительству нового комбината на "Гродно Азоте", интересна и информация о приглашении в Беларусь Михаила Мишустина поделиться опытом в обеспечении работы и гармонизации сферы налогообложения, ее синхронизации с российской, - отметил политолог. - То есть практически по основным ключевым направлениям мы видим, что, как сказал Президент, будет происходить дальнейшая интеграция с Россией, и эти темы Президент России поддержал, особенно тему обучения белорусских военных новым методам ведения боевых действий и использования нового вооружения."

Алексей Дзермант обратил внимание на то, что в ходе совещания были опровергнуты многочисленные фейки - реальная повестка далека от того, что зачастую фигурирует в информпространстве. Но в то же время более реалистична, практична, и самое главное, более полезна для обоих государств.

"При этом хотя речь шла о двусторонних отношениях, касающихся Беларуси и России, надо понимать, что на наш союз и на все, что в нем происходит, смотрят весьма внимательно и наши евразийские союзники и партнеры. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан - у каждого из них реальный и неподдельный интерес к тому, что происходит в союзе. И если они видят, что у нас происходит сближение, тем самым мы как драйвер заводим и остальных участников евразийской интеграции", - резюмировал эксперт.-0-