Лукьянов: ситуация в Казахстане показала, какой демократии от нас хотят

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане показала, какой демократии от нас хотят, заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов. Сегодня молодежь БРСМ возложила гвоздики к посольству Казахстана в Беларуси, зажгла лампады в память о погибших, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня, когда наша Беларусь в мирном процессе обсуждает проект Конституции, как будет дальше развиваться наша страна, в успешном Казахстане за считанные часы развернулись страшные события с ужасными последствиями. Никто из нас не забыл то время, когда благодаря мужеству и усилиям белорусского лидера мы вместе сумели отстоять родную Беларусь. И уже сегодня помогаем противостоять угрозам на дальних рубежах, поддерживаем братский народ Казахстана, потому что чужого горя не бывает. Эти дни нам всем показали, какой демократии от нас хотят, к чему пытались нас склонить в августе 2020 года", - сказал Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов во время возложения

Сегодня в Казахстане день траура. "Не укладывается в голову, что в XXI веке от рук мародеров и воинствующих террористов-убийц погибли ни в чем не повинные дети, люди, которые защищают страну и обеспечивают безопасность мирного населения. Белорусы скорбят вместе с казахами. БРСМ находится в постоянном взаимодействии с молодежным крылом правящей в Казахстане партии "Нур Отан". Поддерживаем в эту трудную минуту наших коллег, простых членов этой молодежной организации, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - Фактически Казахстан пережил блицкриг. В стране приступили к выполнению задач миротворческие силы ОДКБ. Жизнь налаживается. А наш Президент Александр Лукашенко в очередной раз проявил себя как мощный лидер, консолидирующий усилия дружественных стран в борьбе с прозападными агентами влияния".-0-

Фото Андрея Покумейко