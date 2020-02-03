Макаров: у белорусско-американских отношений есть конкретная прагматичная повестка

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-американские отношения имеют конкретную прагматичную повестку, они получат ровное, спокойное продолжение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров, комментируя итоги визита в Беларусь государственного секретаря США Майкла Помпео.

Олег Макаров отметил, что у белорусско-американских отношений "конкретная, без чрезвычайных сигналов повестка". "Есть тема, связанная с развитием дипломатических отношений, вопрос о посольстве, обмене послами. Мне кажется, он важен для любой страны, даже для такого гиганта, как США", - сказал директор БИСИ.

В перспективе двусторонние отношения получат ровное, спокойное продолжение. Беларуси и США предстоит решать разного рода вопросы, политического, экономического характера, в том числе и связанные с энергоресурсами. При этом Олег Макаров не назвал бы сенсационным заявление Майкла Помпео о готовности США обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. "Такова политика США. Они заинтересованы в том, чтобы поставлять в Европу углеводороды. Сомнительно, что это сенсация", - считает аналитик.-0-