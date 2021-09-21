21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Глава внешнеполитического ведомства выступит на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, Саммите ООН по продовольственным системам и примет участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.-0-