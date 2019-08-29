Макей: американская сторона уехала с пониманием готовности Беларуси сделать все для урегулирования ситуации в Украине

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На белорусско-американских переговорах в Минске затрагивались вопросы безопасности, в том числе урегулирование ситуации в Украине. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги переговоров в Минске с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном Президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон. Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт", - убежден глава внешнеполитического ведомства. - Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим".

Министр отметил, что Александр Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Президент также подчеркнул, что Беларусь делала и будет делать все возможное для преодоления этого конфликта. "Была упомянута и работа трехсторонней контактной группы ОБСЕ, упоминали и проведение встречи в Нормандском формате несколько лет назад", - продолжил Владимир Макей.

Он также резюмировал, что американская сторона уехала с четким понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем государстве разрешилась как можно быстрее.-0-