Макей: Беларусь была и остается активным участником интеграционных объединений

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что в этом году проходит уже второе заседание СМИД СНГ. Мероприятие проходит в очном формате. "Это дает нам возможность обстоятельно и доверительно обменяться мнениями по самым серьезным темам", - заявил министр.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействия в СНГ.

"Год председательства Беларуси подходит к завершению. Белорусская сторона приложила максимум усилий для реализации концепции председательства и плана мероприятий. Несмотря на известные сложности, успешно проведены все запланированные заседания органов СНГ", - добавил Владимир Макей.-0-

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Фото Павла Орловского