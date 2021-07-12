Макей: Беларусь готова к переговорам с Западом, но пока не слышит здравых голосов в этом хоре

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к переговорам с любым из партнеров, но пока не слышит ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре. Мы знаем не понаслышке, что такое конфликт, война, революция. Мы прошли через две мировые войны, вернее, две мировые войны прокатились через нашу страну. И мы знаем, какие последствия они несут для белорусского народа. Поэтому мы никогда не были и не собираемся быть источником напряженности", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что Беларусь заинтересована в диалоге и никогда не шла первой на эскалацию отношений, только лишь отвечала на принимаемые по отношению к себе рестриктивные меры. "Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнером, который изъявит желание на сей счет. Но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в этом хоре коллективного Запада, европейских голосов, направленных против Беларуси. Но, еще раз повторюсь, мы готовы к диалогу. Мы готовы обсуждать конкретные направления взаимодействия, если со стороны наших партнеров будет искренняя откровенность", - заявил министр.-0-