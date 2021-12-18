Макей: Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей обратил внимание, что НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.

"То, о чем заявил Президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - подчеркнул министр.

Глава МИД также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине. "Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - сказал он. Министр добавил, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.-0-