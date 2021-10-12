Макей: Беларусь готова вместе с партнерами участвовать в международных усилиях по развитию Афганистана

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова вместе с партнерами по ОДКБ и ШОС участвовать в международных усилиях по стабилизации и развитию Афганистана. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 12 октября в Нур-Султане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Сегодня мы с сожалением вынуждены констатировать, что текущая ситуация в области безопасности не только в Азиатском регионе, но и мире в целом находится в состоянии неопределенности, - отметил он. - Ситуация в Афганистане внезапно стала новым вызовом для всего мира из-за гегемонистских амбиций и политики западных стран по насаждению демократии любой ценой".

"Текущие события напрямую затрагивают как наших партнеров по ОДКБ, так и непосредственно белорусские интересы, создавая реальную угрозу всплеска терроризма и экстремизма, роста наркотрафика, нелегальной миграции и международной преступности и их распространения на все евразийское пространство", - добавил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь заинтересована в восстановлении мира и согласия в Афганистане, создании благоприятных условий для общенационального диалога в этой стране.-0-