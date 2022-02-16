Макей: Беларусь и Китай обсуждают вывод отношений на более высокий уровень

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсуждают вывод отношений на более высокий уровень. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Мы сейчас работаем над организацией прямых контактов наших руководителей. Думаю, что в ходе предстоящих контактов наши руководители обсудят ряд важных вопросов, которые приведут к дальнейшему углублению и укреплению нашего сотрудничества", - сказал Владимир Макей.
Министр подчеркнул, что Китай является для Беларуси стратегическим партнером и она заинтересована во всестороннем развитии отношений с КНР. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с теми странами, которые для нас открывают дверь, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Сейчас обсуждается ряд конкретных проектов, связанных с дальнейшим открытием китайского рынка для наших товаров. Это сельскохозяйственные товары и промышленная продукция".-0-