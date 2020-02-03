Макей: Беларусь и Литва живут в добрососедстве, хотя есть политические разногласия

3 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь и Литва живут в добрососедстве, хотя есть политические разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с представителями литовской диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации в агрогородке Рымдюны Островецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча - это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое", - сказал Владимир Макей.

Министр обратил внимание на символичность того, что визит главы внешнеполитического ведомства Литвы начался с агрогородка Рымдюны. Ведь в этом местечке и соседних Гервятах проживают около 1 тыс. этнических литовцев. "А всего в Беларуси литовская диаспора насчитывает более 5 тыс. человек", - отметил он. В Гродненской области сохранились многие памятники культуры и архитектуры, связанные с историей Великого княжества Литовского.

"Государственная политика Беларуси направлена на то, чтобы сохранить мир, покой и стабильность в нашем обществе. И не допустить никаких межконфессиональных, межэтнических конфликтов, - подчеркнул министр. - И то, что мы видим здесь, - яркое свидетельство того, как могут жить, соседствовать люди, которые относят себя к разным национальностям. Литовцы, белорусы и другие проживают в этом красивом уголке Беларуси, не имея никаких проблем".-0-

Глава МИД Литвы о политических разногласиях с Беларусью: это не проблема, нужно разговаривать "Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Макей отметил позитивное начало визита главы МИД Литвы в Беларусь "Визит начался с позитивного обмена мнениями, с понимания того, что если и существуют проблемы (даже не проблемы, а проблемные моментики) в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их", - уверен глава МИД Беларуси Владимир Макей.