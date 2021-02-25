Макей: Беларусь и Россия постепенно уходят от "бухгалтерского принципа" в отношениях

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и России появилось понимание, что отношения необходимо развивать комплексно. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, что в наших отношениях с Россией наблюдается постепенный отход от "бухгалтерского принципа", как раньше считали: ты - мне, я - тебе, столько-то должны", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, стороны стали понимать, что необходимо комплексно укреплять взаимодействие во всех сферах. "Более осознанное понимание действительности, и это очень важно", - обратил он внимание.

Также, заявил Владимир Макей, необходимо всем вместе сказать большое спасибо западным партнерам, потому что их действия подталкивают Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате.-0-