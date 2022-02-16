Макей: Беларусь категорически выступает против расширения НАТО

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь категорически выступает против расширения НАТО. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается нашего отношения к расширению НАТО, то оно общеизвестное. Оно объявлялось с начала 1990-х годов. Мы всегда выступали категорически против расширения НАТО. Считаем, что те обещания, которые в свое время были даны Горбачеву, западными партнерами нарушены. В результате мы имеем ситуацию, которую имеем, когда никто никому не доверяет, когда все поделены на "наших" и "не наших" и когда такие площадки, как Постоянный совет ОБСЕ, Совет безопасности ООН, превратились лишь в поле битвы", - отметил Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что опасно утрачивать "дух Сан-Франциско, когда создавалась Организация Объединенных Наций". "Когда, несмотря на огромнейшие политические разногласия, противоречия, существовавшие в то время, руководители государств, находящихся по разные стороны баррикад, тем не менее приняли решение о создании этой организации", - отметил глава МИД.

"Сегодня этот дух Сан-Франциско утрачен. И более того, в силу того, что мы наблюдаем инфантилизм в политике ряда западных руководителей, мы не можем найти даже какие-то минимальные точки для соприкосновения, диалога. Сегодня это крайне важно и необходимо", - убежден Владимир Макей.-0-