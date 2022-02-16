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16 февраля 2022, 11:12

Макей: Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты

Владимир Макей
Владимир Макей

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Произошло концептуальное переосмысление наших внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что страна развивает отношения с теми, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и равноправия.

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