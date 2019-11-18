Макей: Беларусь нацелена на создание в ЕАЭС полномасштабного экономического союза

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь нацелена на создание партнерами по ЕАЭС полномасштабного экономического союза. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшегося сегодня в Москве совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России в связи с предстоящим председательством белорусской стороны в органах ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году к Беларуси переходит председательство в органах Евразийского экономического союза, - сказал Владимир Макей. - Мы по-прежнему нацелены на реализацию совместной конечной цели интеграции - создание полномасштабного экономического союза, который обеспечивал бы действительно свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, способствовал бы повышению уровня жизни граждан наших стран. В этой связи мы обсудили возможные совместные шаги по реализации целей в период нашего председательства в Евразийском экономическом союзе".-0-