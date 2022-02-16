Макей: Беларусь не отказывается от принципа многовекторности

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не отказывается от принципа многовекторности. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили, что проводим многовекторную внешнюю политику, и этот принцип остается и сейчас", - сказал глава МИД.

По его словам, данный принцип также закрепят во всех будущих документах, связанных с внешнеполитической деятельностью Беларуси. "Мы считаем, что это абсолютно оправданно. Мы не отрицаем, что векторы тоже могут быть разноплановыми и разновеликими", - заметил Владимир Макей.

Так, Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать и углублять отношения со стратегическим союзником и братской державой, которой является Россия. При этом не нужно воспринимать с подозрительностью стремление иметь нормальные отношения и со странами Запада. Вместе с тем министр констатировал, что в настоящее время уровень отношений с коллективным Западом заметно снизился, но отнюдь не по виде белорусской стороны.-0-