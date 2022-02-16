Макей: Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной и рассматривает эту страну как важного торгово-экономического партнера, а ее граждан - как братский народ. "Не мы были инициаторами ухудшения отношений с нашей южной соседкой. Инициатором была другая сторона. При этом для нас было удивительно, когда эта другая сторона бежала впереди планеты всей и инициировала ряд шагов, связанных с принятием каких-то деструктивных мер в отношении Беларуси, даже быстрее Европейского союза", - отметил министр. Он напомнил о заявлении главы государства Александра Лукашенко, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танке, только на тракторе. "Это говорит само за себя", - добавил Владимир Макей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!