Макей: Беларусь рассчитывает, что НАТО услышит ее озабоченность наращиванием военного потенциала Альянса

18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает, что НАТО услышит ее озабоченность, связанную с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры Альянса у белорусских границ. Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что тема деятельности Североатлантического альянса в Европе сегодня более чем актуальна и для Беларуси, и для России. Поэтому включение в повестку дня заседания коллегий блока взаимосвязанных вопросов о военно-политической активности НАТО у границ Союзного государства, координации общих подходов к отношениям с Альянсом весьма своевременно.

"Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в развитии равноправного, взаимоуважительного диалога с НАТО, который стал бы залогом повышения транспарентности и предсказуемости военной деятельности в Европе, - сказал глава МИД Беларуси. - Ожидаем, что наши озабоченности, связанные с наращиванием военного потенциала и укреплением инфраструктуры НАТО у границ Беларуси, будут услышаны Альянсом и его странами-членами. Во всяком случае, наши последние контакты с представителями США дают на это надежду".

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь всегда выступала за открытый диалог между Россией и НАТО. "Абсолютно убеждены в том, что любое обсуждение проблематики укрепления международной и европейской безопасности без вовлечения в этот процесс России бессмысленно, - сказал он. - В этой связи Беларусь готова и далее совместно с Россией продвигать линию на конструктивное взаимодействие с Альянсом в русле "Открытого обращения министров иностранных дел государств - членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества" от 22 мая 2019 года".-0-