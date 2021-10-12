Макей: Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета внешней политики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) 12 октября в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Здесь тесно переплетены торгово-экономические связи с нашими партнерами по Евразийскому союзу. Являясь членом Организации Договора о коллективной безопасности, наша страна заинтересована в укреплении коллективной безопасности Центрально-Азиатского региона", - рассказал глава белорусского МИД.
Он также заметил: "Мы предметно взаимодействуем с партнерами по линии ШОС. Готовы более активно участвовать в мероприятиях СВМДА".
В ходе пленарного заседания встречи министров была отмечена возрастающая глобальная роль совещания в развитии взаимодействия в азиатском регионе, повышении уровня безопасности и укреплении мер доверия между государствами. Поддержана инициатива о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию с сохранением фундаментальных принципов ее функционирования.-0-
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