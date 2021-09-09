Макей: Беларусь традиционно нацелена на развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем. Во время встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие двух государств в международных организациях. Владимир Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом, рассказали в министерстве.

"Подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этноконфессионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать ситуацию иначе", - отметили в пресс-службе.

Собеседники договорились и далее поддерживать искренний и транспарентный диалог по всем вопросам, связанным с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укрепления межконфессионального согласия.-0-