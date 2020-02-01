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01 февраля 2020, 14:09

Макей: Беларусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека

Владимир Макей во время брифинга
Владимир Макей во время брифинга

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь ведет активный диалог с США по тематике прав человека. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на совместном брифинге с Государственным секретарем США Майклом Помпео после встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ведем активный диалог с США по правам человека. Этот диалог ведется не просто ради диалога, обсуждаются конкретные вопросы и проблемы, вырабатываются конкретные меры по совершенствованию ситуации в этой сфере. Это не застывшая ситуация, она постоянно развивается. И я убежден, что постепенно те позиции, по которым мы пока еще расходимся, будут сближены", - заявил министр.

Владимир Макей отметил, что вопросы демократии, прав человека также сегодня очень детально и подробно обсуждались во время переговоров. "Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане. И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, - сказал он. - Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций".-0-

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