Макей: Беларусь всегда выступала за диалог, мирное решение вопросов и против нагнетания напряженности

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда выступала за диалог, мирное решение вопросов и против нагнетания напряженности. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда выступали за диалог, мирное решение вопросов и против нагнетания напряженности", - подчеркнул министр. По его словам, сейчас главная проблема в том, что, к сожалению, не хватает политиков, которые адекватно оценивали бы ситуацию и были в состоянии остановить нагнетание напряженности, военную истерию. Чем быстрее все поймут необходимость ухода от разделения на своих и чужих, тем быстрее удастся выработать предложения в интересах безопасности и европейского региона, и мира в целом.

Владимир Макей

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь всегда проводила миролюбивую политику и неоднократно заявляла, что с ее территории никогда не будет исходить угроза для других государств. Вместе с тем страна готова к отражению любой агрессии, откуда бы она ни исходила. Поэтому и в дальнейшем продолжится укрепление военно-технического сотрудничества с Россией в рамках Союзного государства, будет развиваться сотрудничество и в рамках ОДКБ.

"С учетом иррациональной политики со стороны НАТО и ряда западных партнеров надо держать порох сухим. Беларусь, как среднее по размерам государство, не сможет одна противостоять возможным агрессивным действиям со стороны западных партнеров, поэтому мы видим необходимость в развитии тесного военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства и ОДКБ", - подчеркнул министр.-0-