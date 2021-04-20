Макей: Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении многих столетий наши народы жили в мире, дружбе и согласии. Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда. И те искусственные вещи, заявления относительно того, что якобы с территории Беларуси исходит некая угроза для Украины, абсолютно беспочвенны. И скорее всего, цель их состоит в том, чтобы найти какие-то оправдания своим не очень умным шагам и действиям. Я так это расцениваю", - убежден Владимир Макей.

"Однажды Президент Беларуси сказал, что мы приедем в Украину, но мы приедем не на танке, а на тракторе, - сказал министр. - Мы заинтересованы в том, чтобы граница длиной в 1084 км была границей дружбы, мира и согласия. И чтобы мы разговаривали через эту границу не как через высокий забор, обвиняя друг друга в каких-то прегрешениях, а чтобы калитки были открыты, чтобы мы спокойно общались друг с другом. И чтобы ничего не омрачало наших отношений. Мы придерживаемся такого подхода".-0-