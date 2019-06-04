Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и ЕС надо сесть за стол переговоров и определиться, как упростить прохождение границы. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения совместной границы с Европейским союзом. Что для этого нужно? Нужна прежде всего готовность обеих сторон", - подчеркнул Владимир Макей.
Он добавил, что ознакомился с откликами на форумах касательно этого вопроса: кто-то отмечает проблемы с белорусской стороны, но подавляющее большинство высказывается о задержках со стороны европейских соседей. "Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают по 10-15 часов, а то и сутки, особенно если это приходится на праздники", - считает министр.
Для обеспечения более высокого уровня технического оснащения приграничной инфраструктуры нужны в том числе финансовые затраты. В Беларуси уже многое сделано в этом направлении, заметил Владимир Макей.
"Здесь надо просто сесть и определиться вместе с нашими партнерами всем заинтересованным сторонам: это и пограничники, и таможенники, и представители соответствующих министерств", - резюмировал министр.-0-
Фото Оксаны Манчук
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