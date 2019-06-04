Макей: Беларуси и ЕС надо определить, как упростить прохождение границы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и ЕС надо сесть за стол переговоров и определиться, как упростить прохождение границы. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения совместной границы с Европейским союзом. Что для этого нужно? Нужна прежде всего готовность обеих сторон", - подчеркнул Владимир Макей.

Он добавил, что ознакомился с откликами на форумах касательно этого вопроса: кто-то отмечает проблемы с белорусской стороны, но подавляющее большинство высказывается о задержках со стороны европейских соседей. "Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают по 10-15 часов, а то и сутки, особенно если это приходится на праздники", - считает министр.

Для обеспечения более высокого уровня технического оснащения приграничной инфраструктуры нужны в том числе финансовые затраты. В Беларуси уже многое сделано в этом направлении, заметил Владимир Макей.

"Здесь надо просто сесть и определиться вместе с нашими партнерами всем заинтересованным сторонам: это и пограничники, и таможенники, и представители соответствующих министерств", - резюмировал министр.-0-

"Восточное партнерство" приносит конкретные результаты, но их хотелось бы иметь больше - Макей Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что у каждой страны "Восточного партнерства" свои цели и задачи и эта инициатива сегодня старается учитывать конкретные интересы государств.

Макей: Россия понимает стремление Беларуси развивать отношения с ЕС "В последнее время, на наш взгляд, Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" не направлено против России", - отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и ЕАЭС - Макей По мнению министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, наличие конкурирующих торговых режимов - прямо или косвенно - вынуждает страны делать выбор между ними.

Макей: успешность ВП - в способности вписаться в новую геополитическую систему координат "Сегодня эта система характеризуется высокой взрывоопасностью как следствие острого дефицита политической воли, обострения идеологических и иных разногласий, разрушения режимов контроля над вооружениями и мер доверия, торговых и информационных войн", - отметил глава МИД.

Беларусь выступает за сильную и единую Европу - Макей "Доверие и снятие барьеров - ключевые факторы стабильности в регионе. Поэтому Беларусь выступает за сильную и единую Европу, а также устойчивое евразийско-атлантическое партнерство", - подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Макей считает глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США в Польше "Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних с Беларусью государств, в первую очередь Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе", - убежден глава внешнеполитического ведомства.

Мероприятия высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" планируется провести осенью в Минске "Осенью нынешнего года мы с коллегами из Европейской службы внешних действий планируем провести в Минске официальные мероприятия высокого уровня по случаю 10-летия "Восточного партнерства", - подчеркнул министр иностранных дел Владимир Макей.

Беларусь продвигает видение ВП как гибкого инструмента снижения конфронтации - Макей "Мы последовательно продвигаем наше изначальное видение "Восточного партнерства" как прагматичного, равноправного и гибкого инструмента сотрудничества, средства снижения конфронтации, укрепления доверия и сглаживания разделительных линий", - сказал министр иностранных дел Владимир Макей.

Фото Оксаны Манчук