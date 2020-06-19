Макей: Беларуси и России нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров в Минске с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть общее понимание, что нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества", - сказал Владимир Макей.

Переговоры с российским коллегой белорусский дипломат охарактеризовал как плодотворные. По его словам, участники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, в том числе самые чувствительные темы. "Мы согласовали позиции и сверили задачи на перспективу, обсудили в целом график контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях", - добавил министр.

Значительное внимание Владимир Макей и Сергей Лавров уделили подготовке совместного заседания коллегий министерств иностранных дел, организации VII Форума регионов Беларуси и России, который планируется провести в сентябре в Минске и Минской области.

Сергей Лавров

"Мы подтвердили обоюдную нацеленность на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ. Подробно обсудили взаимодействие в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Договорились и дальше координировать подходы к деятельности в этих и иных многосторонних форматах", - отметил Владимир Макей.-0-

Фото Оксаны Манчук