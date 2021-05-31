Макей: Беларуси и России осталось согласовать две программы - по газу и налоговому законодательству

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России осталось согласовать две союзные программы - по формированию общего рынка газа и гармонизации налогового законодательства. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", сообщает БЕЛТА.

"Осталось только две союзные программы из 28. Это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. Мы очень существенно продвинулись и в плане подготовки этих двух программ. Если раньше напрочь отвергалась идея подготовки союзной программы по совершенствованию налогового законодательства, то сейчас идет спокойная планомерная работа по гармонизации налогового законодательства", - рассказал Владимир Макей.

По его словам, споры ведутся о временных рамках: что должно заработать раньше или все одновременно. "Это технические моменты, которые могут быть разрешены. В любом случае завершение работы над этими программами приведет к тому, что интеграционные процессы будут развиваться более активно и динамично. Важно только, чтобы были найдены абсолютно справедливые развязки для обоих партнеров, исходя из тех принципов, которые заложены в Договоре о Союзном государстве", - добавил он.

Ожидается, что программы будут утверждены на Высшем госсовете Союзного государства, который запланирован на осень. "Дата конкретно не определена. Решение будет считаться принятым после того, как его утвердит Высший госсовет. Но до этого это решение должно пройти обсуждение во всех отраслевых министерствах, должно быть принято на союзном правительстве и утверждено Высшим госсоветом", - сказал министр.

Важной целью для двух стран Владимир Макей назвал создание общего экономического пространства. "Существуют какие-то парадоксальные вещи, когда мы в наших странах создаем дублирующие производства, которые являются конкурентами друг к другу. Нужно договориться о совместной работе на рынках наших стран и на рынках третьих стран и объединять усилия. В союзных программах речь идет именно о том, чтобы была выработана общая политика в той или иной сфере, которая позволила бы нам эффективно сотрудничать на двусторонней основе и эффективно работать партнерами с третьими странами", - отметил он.-0-