Макей: белорусские мирные инициативы призваны восполнить острый дефицит доверия в современном мире

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мирные инициативы призваны восполнить острый дефицит доверия, который стал отличительной чертой современного мира. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 12 октября в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Белорусские инициативы о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничеству, созданию пояса "цифрового добрососедства", принятию многосторонних политических деклараций о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и другие призваны восполнить острый дефицит доверия, который стал отличительной чертой современного мира", - подчеркнул министр. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии учреждено в 1992 году. Основная цель совещания - укрепление сотрудничества путем выработки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии. Совещание объединяет 27 стран. Девять стран, в том числе Республика Беларусь, и пять международных организаций имеют статус наблюдателей.-0- Макей: налицо системный кризис международных отношений Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!