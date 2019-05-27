Макей: белорусско-российская группа по развитию интеграции в ближайшее время доложит результаты работы

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российская группа по дальнейшему развитию интеграции, созданная по поручению президентов двух стран, в ближайшее время доложит результаты своей работы. Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом недавней встречи премьер-министров двух стран рабочая группа в ближайшее время сможет доложить конкретные результаты работы по снижению имеющихся разногласий", - сказал Владимир Макей.

Он также сообщил, что министерства иностранных дел Беларуси и России готовят программу согласованных внешнеполитических действий на 2020-2021 годы. Кроме того, Владимир Макей предложил своему российскому коллеге обменяться мнениями о результатах выборов, состоявшихся недавно в соседних странах и в Евросоюзе, обсудить вопросы в сфере безопасности, разоружения, взаимодействия на международной арене.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о деятельности рабочей группы по вопросам интеграции, отметил, что ее работа "идет активно, конкретно, профессионально". Он выразил уверенность, что работа этой группы увенчается успехом.-0-

Фото посольства Беларуси в России