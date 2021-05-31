Макей: белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство белорусов будет стоять до конца, но не подчинится диктату в отношении своей страны. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", сообщает БЕЛТА.

"Мы очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики. Будем реагировать на эти вещи, чтобы нивелировать санкции. Не могу сейчас говорить, какие это будут меры, но у нас есть большой опыт жизни под санкциями, мы видим, как некоторые страны и сегодня живут под санкциями, взять тот же самый Иран, взять экономическую блокаду Кубы. Не хотелось бы, чтобы обстановка и дальше нагнеталась, но мы считаем, что в этой ситуации надо выстоять", - сказал Владимир Макей.

По словам министра, он доносил эту позицию западным коллегам, но у них "нет такого ощущения, что в Беларуси готовы идти до конца, чтобы отстоять независимость и суверенитет государства". "Через санкции, через попытки поддержать оппозицию они пытаются разрушить нашу экономику, и это может привести к уничтожению государственности страны. Они должны четко отдавать себе отчет в этом. Они думают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации приведет к тому, что народ выйдет на улицы и сметет нынешнюю власть. Категорически не согласен. Убежден, что сегодня большинство народа сплотится, наоборот, в данной ситуации и будет поддерживать суверенитет, и независимость, и самостоятельность во внешней, во внутренней политике вопреки вот этому давлению. Убежден, что подавляющее большинство людей будет готово стоять до конца, но не подчинится вот тому диктату, который сейчас происходит в отношении Беларуси", - заявил дипломат.-0-

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