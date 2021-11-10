Макей: безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам прошедшего в Москве совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безответственность, безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой сегодня. Они даже не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, реагируя ситуативно на те или иные вещи, - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о ситуации на белорусско-польской границе. - Сегодня, выведя уже 15 тысяч военнослужащих против плачущих женщин и детей, не пуская их в Европу, куда они стремятся попасть… Для меня это невозможно представить. Это нарушение всяческих норм".

Журналисты попросили прокомментировать некоторые из последних заявлений с польской стороны, когда силовиков Варшавы на границе называют первой линией фронта и даже сравнивают ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война.

Владимир Макей, чтобы проиллюстрировать ситуацию, обратился к творчеству американского философа и писателя ливанского происхождения Нассима Талеба, который в одной из своих работ описывает приблизительно следующую ситуацию: "Западный политик, интервенционалист сидит у себя на подстриженной лужайке, развалившись в кресле попивает пиво, рядом лежит и смотрит на него влюбленными глазами гей-френд, и он по телефону дает указание это государство карать, это - миловать".

"Я к чему это говорю: российский политолог Федор Лукьянов назвал такую ситуацию триумфом феномена говорящих голов. Я бы еще добавил триумфом феномена говорящих голов без мозгов", - пояснил министр.

Владимир Макей в очередной раз отверг обвинения, что Беларусь якобы организует соответствующие миграционные потоки. "Средиземноморское направление действует, балканское направление действует. И там, как нам известно, поступают мигранты и получают необходимую защиту. А Беларусь почему-то оказалась костью в горле. Поэтому это абсолютно надуманные безответственные измышления безответственных политиков. Они только и умеют, что мазать привычным топором санкций", - заметил глава МИД.

"С Беларусью это не пройдет. Знаю, что руководители наших государств обсуждали эти вопросы. Мы найдем адекватный ответ на действительно искусственно создаваемую угрозу со стороны Североатлантического альянса на наших общих границах", - добавил Владимир Макей.-0-