Макей: дефицит доверия в отношениях между странами сопровождается стремлением расшатать ситуацию в регионах

25 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дефицит доверия в отношениях между странами сопровождается стремлением расшатать ситуацию в различных регионах и странах мира. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня в Нью-Йорке во время дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержку мира и безопасности: роль ШОС, СНГ и ОДКБ в борьбе с терроризмом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте будем объективными - сегодня мир не становится более предсказуемым. Дефицит доверия во взаимоотношениях между государствами сопровождается обострением конфронтационной риторики, открытым пренебрежением нормами и принципами международного права, попытками вмешательства во внутренние дела государств, стремлением расшатать ситуацию в различных регионах и странах мира в угоду тем или иным силам", - сказал глава белорусского МИД.

По его мнению, такая ситуация лишь способствует распространению одной из главных угроз международной стабильности и безопасности - терроризма. "К сожалению, террористическая деятельность не стоит на месте, а эволюционирует вместе с изменяющимся миром. Сегодня мы все чаще слышим о новых и нетипичных формах проявления терроризма", - констатировал Владимир Макей.

Он отметил, что совсем недавно в Минске совместно с ООН была проведена международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая сумела объединить государства ОБСЕ и АСЕАН, став беспрецедентным событием. В конференции участвовали страны, представляющие практически все международные организации, действующие в Европейском и Евразийском регионах, включая ОДКБ, СНГ и ШОС. Белорусская сторона надеется, что итоги этой конференции послужат основой для активизации усилий государств и международных организаций в создании широкой международной антитеррористической коалиции.

Владимир Макей обратил внимание, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на открытии конференции выдвинул инициативу о формировании "пояса цифрового добрососедства". "По нашему мнению, заключение международных соглашений и договоренностей, как двусторонних, так и многосторонних, позволит обеспечить информационную безопасность и восстановить доверие, а также более эффективно противодействовать вызовам и угрозам терроризма, в том числе в виртуальном пространстве", - добавил министр.

Глава МИД также подчеркнул, что в рамках ОДКБ уже действует соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. "Успех двусторонних и региональных механизмов в этой сфере мог бы способствовать выработке общего понимания в отношении глобального инструмента по международной информационной безопасности. И активная позиция ОДКБ, СНГ, ШОС, а также ОБСЕ, чья платформа кооперативной безопасности 1999 года представляет собой хорошую основу для взаимодействия региональных организаций, была бы весьма кстати", - резюмировал глава белорусского МИД.-0-