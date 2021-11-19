Макей: для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

Формат подобных встреч в белорусском внешнеполитическом ведомстве уже стал традиционным. Но, как отметил Владимир Макей, целый ряд обстоятельств и событий придает сегодняшнему заседанию особый смысл и звучание. По его словам, это в том числе и те вызовы, с которыми столкнулась Беларусь после президентских выборов в августе прошлого года: "Политическое и экономическое давление на Беларусь, санкции против государства".

"К сожалению, мы видим усилия отдельных деятелей внести раскол в белорусскую диаспору, настроить белорусов зарубежья против государства, один против одного. Такой подход для нас неприемлем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.-0-

Фото Егора Павлющика