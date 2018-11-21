Макей: есть ощущение, что в мире еще не осознали нарастающую угрозу большого военного конфликта

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть ощущение, что в мире еще не осознали нарастающую угрозу большого военного конфликта, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня трудно не согласиться с теми политиками и экспертами, которые проводят тревожные параллели между явлениями сегодняшнего дня и начала XX века. Однако, несмотря на широкое декларирование проблемы, в Беларуси есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло", - сказал Владимир Макей.

Он отметил, что продолжается разрушение основополагающих договоренностей в сфере международной безопасности, идет наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе, рядом с Беларусью. "Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", - обратил внимание дипломат.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей

По словам министра, центральная проблема современной мировой и региональной политики - обеспечение безопасности во всех ее измерениях, преодоление конфронтации и высокого градуса недоверия между странами. "Этот вопрос стал одним из определяющих факторов международных отношений в целом и в Европейском регионе в частности. Об этом говорили участники недавно состоявшегося в Минске заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, на котором выступил и Президент нашей страны", - добавил Владимир Макей. О необходимости поиска ответов на растущую напряженность в мире говорили лидеры государств и на прошедших в ноябре в Париже масштабных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны, включая форум мира.

Глава внешнеполитического ведомства отметил совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями. "Мы последовательно поддерживаем российскую сторону на международных площадках. С 2015 года Беларусь представляет интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия", - обратил внимание дипломат.

На площадке ООН Беларусь была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Мы стали соавторами российских проектов резолюций Первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности", - сказал Владимир Макей.-0-

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