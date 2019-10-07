Макей: Европа стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности и передела сфер влияния

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский регион стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности, непредсказуемости, передела сфер влияния мировыми игроками. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", передает корреспондент БЕЛТА.

"Европа - и Республика Беларусь как ее неотъемлемая часть - всегда особенно остро чувствовали любое дуновение ветра в международной безопасности. В последние годы мы вообще живем при постоянном штормовом предупреждении. Времена, когда на Европейском континенте царил дух мира и здорового партнерства, унесены порывами геополитической напряженности и конфронтации. Европейский регион стремительно входит в эпоху стратегической нестабильности, непредсказуемости, передела сфер влияния мировыми игроками", - заявил Владимир Макей.

По его мнению, существующие правила игры в сфере безопасности уже не в состоянии предотвратить новые и разрешить существующие замороженные конфликты в Европе, что в свою очередь неизбежно ведет к дальнейшей конфронтации и повышает вероятность реализации силовых сценариев.

"Мы в Беларуси убеждены в том, что возможность взаимного сдерживания через наращивание военных потенциалов - это опасная иллюзия безопасности, которая не единожды в истории приводила к трагедиям. Это прямая дорога к холодной войне, а может быть, впоследствии даже горячей войне. К выматывающей, истощающей гонке вооружений, которая в любой момент может вылиться в неуправляемый военный кризис", - подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что серьезные риски несет сегментирование европейской безопасности по принципу "это не моя проблема", а предпринимаемые шаги по урегулированию конфликтов в подавляющем большинстве случаев носят не превентивный, а реагирующий характер. "Все это реальность сегодняшнего дня. В условиях взаимосвязанности, взаимообусловленности мировых процессов поражение какой-либо из сторон сегодня влечет за собой необратимые последствия для победившей стороны уже завтра", - заявил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет вразнос, если любой из его узлов выйдет из строя. "Нельзя отказаться от ДРСМД, не вызвав кризис других мер разоружения и военно-политического доверия. Нельзя строить свою сферу влияния в ущерб интересам других игроков. Ценности должны завоевывать умы, а не территории", - сказал Владимир Макей.-0-