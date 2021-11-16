Макей и Боррель вновь созвонились по ситуации на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем состоялся 16 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС.

Владимир Макей довел до собеседника информацию об ужесточении миграционного режима в Беларуси. "Отдельно акцентировал внимание на серьезных усилиях белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское общество Красного Креста и Полумесяца и другие", - рассказали в МИД.

Министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.

При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом.

Стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь - ЕС.-0-