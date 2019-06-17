Макей и Деттмар обсудили расширение диалога по линии Беларусь-ЕС

17 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Перспективы развития белорусско-германского сотрудничества обсуждены 17 июня в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Эта тема рассматривалась на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с послом Федеративной Республики Германия в Беларуси Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии.

Белорусская сторона высоко оценила итоги деятельности Петера Деттмара с точки зрения укрепления белорусско-германских отношений и расширения диалога по линии Беларусь - Европейский союз. Кроме того, обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, включая планы по реализации в нынешнем году совместных мероприятий.-0-

Глава МИД Беларуси считает деятельность Петера Деттмара конструктивной и сбалансированной Такую точку зрения глава МИД Владимир Макей выразил на торжественном мероприятии по случаю завершения дипломатической миссии Петера Деттмара в Беларуси.