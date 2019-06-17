Макей и Деттмар обсудили расширение диалога по линии Беларусь-ЕС

17 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Перспективы развития белорусско-германского сотрудничества обсуждены 17 июня в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Эта тема рассматривалась на встрече министра иностранных дел Владимира Макея с послом Федеративной Республики Германия в Беларуси Петером Деттмаром по случаю завершения его дипломатической миссии.
Белорусская сторона высоко оценила итоги деятельности Петера Деттмара с точки зрения укрепления белорусско-германских отношений и расширения диалога по линии Беларусь - Европейский союз. Кроме того, обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, включая планы по реализации в нынешнем году совместных мероприятий.-0-
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