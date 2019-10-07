Макей и Эштон обсудили проблематику международной безопасности

7 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с бывшим верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, руководителем программы "Глобальная Европа" в международном центре им В.Вильсона (Вашингтон, США) Кэтрин Эштон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили проблематику международной безопасности и ситуацию в регионе, актуальные вопросы белорусско-британских отношений, в том числе в свете выхода Великобритании из Европейского союза. Собеседники отдельно затронули перспективы углубления сотрудничества в сфере высшего образования и взаимодействия между университетами Беларуси и Великобритании.

С 2017 года Кэтрин Эштон является канцлером в Warwick University, который входит в первую десятку национального рейтинга университетов Великобритании. Гостья прибыла в Минск для участия в международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", организованной научно-просветительским учреждением "Совет по международным отношениям "Минский диалог".-0-