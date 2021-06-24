Макей и Лавров договорились продолжить тесное взаимодействие и регулярные контакты по линии МИД

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В развитие состоявшихся на прошлой неделе рабочих переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили и скоординировали ход реализации достигнутых договоренностей. Подробно остановились как на двустороннем взаимодействии, так и на многосторонней повестке дня.

Подтверждена взаимная готовность к продолжению тесного взаимодействия и регулярных рабочих контактов по линии внешнеполитических ведомств.-0-