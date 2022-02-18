Макей и Лавров обменялись мнениями о белорусско-российском взаимодействии в интеграционных объединениях

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся сегодня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений, а также подготовки мероприятий, запланированных по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Министры иностранных дел затронули вопросы взаимодействия в сфере региональной и международной безопасности.-0-