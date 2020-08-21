Макей и Лавров обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и реакции западных партнеров

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры во время разговора подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ.

Детально обсуждены также вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества, в том числе перспективы возобновления беспрепятственного пересечения совместной границы, закрытой некоторое время назад в связи с коронавирусом.

"Сергей Лавров решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь", - отметили в МИД.-0-