Макей и Лавров обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и реакции западных партнеров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 21 августа 2020
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:24 Воронюк: сегодня архиважно всем объединиться, чтобы не потерять страну Общество
15:17 Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" узнали соперников в квалификации Лиги чемпионов Спорт
15:13 Волейболистки "Минчанки" в квалификации Лиги чемпионов сыграют со "Штутгартом" Спорт
15:10 Хозяйства Брестской области начали уборку кукурузы Регионы
15:04 В Черновцах жители выступили против усиления карантина В мире
14:59 Условия для сева озимого рапса в последней декаде августа улучшатся - Белгидромет Общество
14:55 Генпрокуратура о политизированных забастовках: невыход на рабочее место является прогулом Общество
14:44 Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России Президент
14:39 Путем провокаций не достичь мира и стабильности - парламентарий Общество
14:30 Более 24,5 тыс. человек подали заявления в ссузы на бюджет, 12 тыс. - на платное Общество
14:26 Макей и Лавров обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и реакции западных партнеров Политика
14:19 Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: будет полная свобода и рыночные отношения Президент
14:13 "Я все еще верю в возможность нормальных, добрососедских отношений" - Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС Политика
14:09 Белорусские военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении Общество
14:09 "От Америки до Варшавы" - Лукашенко заявил, что против Беларуси действуют несколько центров сил Президент
13:53 Инспекционно-досмотровый комплекс в "Урбанах" поспособствует повышению безопасности на границе - ГТК Общество
13:42 В Испании во время пожара в отеле погиб человек, 9 ранены В мире
13:39 Лукашенко утром 21 августа провел встречу с руководством силовых структур и правоохранительного блока Президент
13:39 Лукашенко: нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США Президент
13:37 Более 700 участников собрал областной августовский педсовет в Речице Регионы
13:35 СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность Общество
13:30 Снопков о предложениях отказаться от продукции госпредприятий: это экономическое самоубийство Экономика
13:29 Лукашенко: мы не можем позволить разрушать страну Президент
13:23 Пони, уточки и кролики - зоопарк домашних животных появился в Березинском заповеднике Регионы
13:18 Конюк: участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно Общество
13:18 Белорусский рубль на торгах 21 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:11 Необходимо прекратить буллинг и нападки на учителей - Карпенко Регионы
13:04 У берегов Мальты спасены 118 мигрантов В мире
12:57 Латвийский пункт пропуска "Силене" возобновил работу Общество
12:55 В Беларуси в I полугодии ввели в эксплуатацию 612 км газопроводов Экономика
Все новости
Все новости
Политика
21 августа 2020, 14:26

Макей и Лавров обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и реакции западных партнеров

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива
Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры во время разговора подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ.

Детально обсуждены также вопросы двустороннего белорусско-российского сотрудничества, в том числе перспективы возобновления беспрепятственного пересечения совместной границы, закрытой некоторое время назад в связи с коронавирусом.

"Сергей Лавров решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь", - отметили в МИД.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дипломатия Макей МИД переговоры Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Владимир Макей. Фото из архива "Я все еще верю в возможность нормальных, добрососедских отношений" - Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС
Фото из архива Разрыв Беларусью интеграционных связей с Россией приведет к потере промышленности - эксперт
Фото из архива Кочанова и Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов ЕС
Роман Головченко. Фото из архива Головченко: никто не ставит под вопрос наш суверенитет, это даже не обсуждается Беларусью и Россией
Роман Головченко и Михаил Мишустин. Фото из архива Головченко и Мишустин обсудили сотрудничество в энергетике и борьбу с COVID-19
Фото из архива Макей обсудил с Хэйлом перспективы взаимодействия с США и поствыборную ситуацию в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы не можем позволить разрушать страну
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 256 пациентов с COVID-19
Кочанова и Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов ЕС
Конюк: участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно
Топ-новости
"От Америки до Варшавы" - Лукашенко заявил, что против Беларуси действуют несколько центров сил
Снопков о предложениях отказаться от продукции госпредприятий: это экономическое самоубийство
Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: будет полная свобода и рыночные отношения
СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность
Генпрокуратура о политизированных забастовках: невыход на рабочее место является прогулом
Головченко: никто не ставит под вопрос наш суверенитет, это даже не обсуждается Беларусью и Россией
В Минобороны прокомментировали выступление Хренина перед офицерами
"Я все еще верю в возможность нормальных, добрососедских отношений" - Макей обратился с заявлением к главам МИД стран ЕС
Необходимо прекратить буллинг и нападки на учителей - Карпенко
Ковальчук: поддаваться на провокации - путь в тупик
Белорусские военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении
Генпрокуратура предлагает ввести в КоАП наказание в виде общественных работ
Инспекционно-досмотровый комплекс в "Урбанах" поспособствует повышению безопасности на границе - ГТК
Новый дом "Глазго" в Minsk World! Лучшие цены на старте продаж - от 2 500 рублей за метр квадратный!
Эксперт: выход из ЕАЭС и Союзного государства - путь в никуда для белорусской экономики
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.