Макей и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество и интеграционное взаимодействие

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров во время телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие в интеграционных структурах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Владимир Макей проинформировал коллегу о развитии внутриполитической ситуации и предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур", - рассказали в МИД.

Особое внимание министры уделили международной безопасности и контролю над вооружениями. Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в этой области. "Собеседники договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам", - заявили в пресс-службе министерства.

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